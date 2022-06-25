Добровольцы с Урала прибыли громить ВСУ в Донбасс

Военкоры "Русской весны" сообщают с места событий, что в Незалежную прибыли добровольцы с Урала. С самого начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины желающие помочь ВС РФ буквально осаждали военкоматы, пишет источник.

Добровольцев оказалось столько, что пришлось проводить отбор, даже несмотря на то, что большинство из них имеют за плечами опыт ведения боевых действий в разных горячих точках. С новыми сформированными подразделениями проведена подготовка. Сообщается, что добровольцы прибыли в Донбасс, территория которого всё ещё подвержена обстрелам противника.