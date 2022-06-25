Евсеев заявил, что Запад готов превратить Прибалтику в оружие против РФ

Вблизи российских границ вскоре могут появиться военные базы постоянного базирования США. Об этом рассказал, ссылаясь на утечку информации, военный эксперт Владимир Евсеев.

Речь идёт о странах Балтии. На предстоящем саммите в Мадриде, Штаты заявят о новой расстановке сил в Европе, полагает эксперт. Специальный помощник президента Америки Аманда Слоат ранее сообщала об этом.

"До последнего времени такие военные базы носили временный характер, то есть шла постоянная ротация личного состава. Теперь будут создаваться базы постоянного базирования", — рассказал Евсеев в беседе с изданием "Украины.ру".

Однако затея не очень удачна, считает эксперт, так как даже увеличенная численность войск на новых базах не сопоставима с ВС РФ для военного конфликта, пусть и гипотетического.