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Выпущенная ВСУ зенитная ракета отказалась бить по цели и вернулась обратно

Силовые структуры » Министерство обороны

Сегодня сразу несколько Telegram-каналов распространили видео, на котором, как утверждают авторы, запечатлен неудачный пуск зенитной ракеты украинским ЗРК "Бук”. По неподтвержденным данным, инцидент произошёл в районе Алчевска.

Выпущенная ВСУ зенитная ракета отказалась бить по цели и вернулась обратно

На видеокадрах выпущенная по воздушной цели зенитная управляемая ракета, пролетев буквально несколько метров, неожиданно разворачивается, уходит в вертикальный штопор и падает на место дислокации выпустившего ее зенитно-ракетного комплекса, стоящего на позиции ВСУ. В результате мобильная пусковая установка была уничтожена.

Одни военные эксперты, комментируя данное видео, предположили, что причиной странного инцидента могло подавление мощным комплексом радиоэлектронной борьбы. Другие уверены, что это происшествие подтверждает факт, который ранее озвучивался неоднократно самими украинскими военными:

доставшиеся Незалежной в наследство от СССР зенитно-ракетные комплексы "Бук" уже не способны справляться со своими функциями и представляют опасность только для самих ВСУ.

Впрочем, учитывая масштабы коррупции в ВСУ, с размахом торгующих поставляемым им Западом оружием, кроме как оставшимися "от Советов" боеприпасами, воевать им больше почти нечем....

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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