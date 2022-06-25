Командование ВВС Украины: ПВО не способна противостоять ракетным ударам ВС РФ

Сегодня, 25 июня, ВС России произвели массированные ракетные удары по военным объектам Незалежной. Командование Военно-воздушных сил Украины сообщает об их уничтожении в Яворовском районе, в Черниговщине, в Харьковской, Николаевской, Житомирской, Львовской и Киевской областях и Константиновке.

По данным ВВС Украины, с российской стороны было выпущено порядка 50 высокоточных ракет. Минобороны РФ информацию на данный момент не комментирует. Однако возникает вопрос к ПВО, почему она никак не защитила военные объекты. Командование ВВС Украины говорит, что противовоздушная оборона отработала, как смогла:

"Противник использовал для ударов различные ракеты, в том числе "Оникс", ракеты ОТРК "Искандер", Х-22. Они являются чрезвычайно сложными целями для ПВО. Наши расчёты отработали, как могли. Но эти ракеты имеют большую скорость, их поражение крайне затруднено. Перехват таких целей вообще нетипичен для средств ПВО, которые есть в арсенале ВСУ".