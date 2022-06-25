Танк Т-90М "Прорыв-3" ВС РФ уничтожил бронетехнику ВСУ под Изюмом

Среди военного арсенала Вооружённых сил России — новейший боевой танк Т-90М "Прорыв-3", который в ходе специальной военной операции на Украине уничтожает боевую технику и живую силу противника. Издание "Русская весна" публикует видеоролик, демонстрирующий работу российского танка в ходе очередных боёв в зоне проведения СВО под Изюмом.

Т-90М "Прорыв-3" в боях под Изюмом: уничтожение бронетехники ВСУ и защита аэрозольной завесой

По данным источника, танк Т-90М "Прорыв-3" поразил опорный пункт БПЛА с БМП и танк Вооружённых сил Украины. Операция проходила при осуществлении аэрозольного прикрытия танковой роты.