Среди военного арсенала Вооружённых сил России — новейший боевой танк Т-90М "Прорыв-3", который в ходе специальной военной операции на Украине уничтожает боевую технику и живую силу противника. Издание "Русская весна" публикует видеоролик, демонстрирующий работу российского танка в ходе очередных боёв в зоне проведения СВО под Изюмом.
По данным источника, танк Т-90М "Прорыв-3" поразил опорный пункт БПЛА с БМП и танк Вооружённых сил Украины. Операция проходила при осуществлении аэрозольного прикрытия танковой роты.
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