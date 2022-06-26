Российский военкор попал под удар РСЗО HIMARS: "Выжить вполне можно”

Работающий на Украине российский военкор рассказал, что ВСУ впервые применили американскую РСЗО HIMARS, и он смог на себе испытать залп ракет.

По словам автора Telegram-канала "Старше Эдды", ракетная атака была похожа на работу артиллерии калибра 155-мм НАТО. Отличить "прилёт" боеприпасов РСЗО HIMARS смогли по странным воронкам и по мгновенно начавшимся пожарам.

"Что могу сказать. Несмотря на крайне неприятные впечатления в тот момент, когда находишься в эпицентре, выжить там вполне себе можно. И не только выжить, но и сохранить здоровье", — рассказал военкор.

Он отметил, что залп был чрезвычайно точным и стал причиной гибели двух человек, а также нескольких ранений. Налёт в очередной раз подтвердил цинизм ВСУ: целью атаки был госпиталь, где вместе с солдатами лечат мирное гражданское население. При этом киевский режим отчитался, что залпом был накрыт командный пункт 20-й армии.

"Нет никаких отдельных от ВСУ "украинских нацистов", есть только солдаты ВСУ", — уверен журналист.

Военкор напомнил, что именно кадровые украинские военные стреляют по мирным городам, госпиталям, причастны к пыткам и убийствам пленных и мирных жителей, а потому их также ждёт трибунал.