Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.
Судя по опубликованным в интернете фотографиям очевидцев, ракеты точно поразили цели, так как над местами попаданий сейчас видны огромные столбы дыма. Атаку подтвердил и глава украинской столицы Виталий Кличко. Он заявил о взрывах в Шевченковском районе.
Жителям пригородов Киева удалось заснять пролёт крылатых ракет. По словам экспертов, ВКС РФ применили ракеты авиационного базирования Х-101. Это малозаметное высокоточное оружие может поражать цели на дальности 5 500 км и на такой дистанции отклоняется от заданной точки всего на семь метров.
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