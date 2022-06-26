ВКС РФ атаковали высокоточными ракетами военные объекты в Киеве

Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.

Атака военных объектов в Киеве

Судя по опубликованным в интернете фотографиям очевидцев, ракеты точно поразили цели, так как над местами попаданий сейчас видны огромные столбы дыма. Атаку подтвердил и глава украинской столицы Виталий Кличко. Он заявил о взрывах в Шевченковском районе.

Жителям пригородов Киева удалось заснять пролёт крылатых ракет. По словам экспертов, ВКС РФ применили ракеты авиационного базирования Х-101. Это малозаметное высокоточное оружие может поражать цели на дальности 5 500 км и на такой дистанции отклоняется от заданной точки всего на семь метров.