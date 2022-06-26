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Киев пожертвовал гражданами ради сохранения военного объекта при атаке ВКС РФ

Силовые структуры

Целью для удара ВКС РФ высокоточными ракетами стал оборонный завод "Артём", занимающийся производством авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух". Украинская сторона распространяет версию, что целями для российских ударов стали жилые постройки. При этом на видеоролике, демонстрирующем последствия атаки, случайно попали и поражённые ударами цеха указанного завода.

Киев пожертвовал гражданами ради сохранения военного объекта при атаке ВКС РФ

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, под ударами российских ракет оказались объекты Шевченковского района. СМИ Украины уже занимаются распространением фотографий и видео дома, якобы поражённого ВКС РФ. При этом заявляется о раненых матери с ребёнком под завалами, передаёт "Русская весна".

По данным издания, указанный дом, располагающийся недалеко от "Артёма", получил повреждения осколком сбитой ПВО Украины ракеты.

"Киев снова пожертвовал своими гражданами и их домами, чтобы сохранить военный объект невредимым", — резюмирует источник, напоминая, что подобный случай произошёл и в марте, когда фрагментом сбитой ракеты пострадал дом в Киеве.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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