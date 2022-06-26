Киев пожертвовал гражданами ради сохранения военного объекта при атаке ВКС РФ

Целью для удара ВКС РФ высокоточными ракетами стал оборонный завод "Артём", занимающийся производством авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух". Украинская сторона распространяет версию, что целями для российских ударов стали жилые постройки. При этом на видеоролике, демонстрирующем последствия атаки, случайно попали и поражённые ударами цеха указанного завода.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, под ударами российских ракет оказались объекты Шевченковского района. СМИ Украины уже занимаются распространением фотографий и видео дома, якобы поражённого ВКС РФ. При этом заявляется о раненых матери с ребёнком под завалами, передаёт "Русская весна".

По данным издания, указанный дом, располагающийся недалеко от "Артёма", получил повреждения осколком сбитой ПВО Украины ракеты.

"Киев снова пожертвовал своими гражданами и их домами, чтобы сохранить военный объект невредимым", — резюмирует источник, напоминая, что подобный случай произошёл и в марте, когда фрагментом сбитой ракеты пострадал дом в Киеве.