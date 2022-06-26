К сегодняшним ударам по Киеву добавились удары и по железнодорожному мосту через Днепр в районе Черкасс.
На сайте города появилась информация о том, что движение в сторону Благодатного парализовано, пишет "Военное обозрение". Сообщается, что ракетная атака была массовой. Украинские СМИ просят местных жителей не публиковать видео и фото с места событий, опасаясь повторных прилётов.
По предварительной информации, автомобильная часть моста не пострадала, но повреждена железнодорожная колея. Железная дорога заявила о "временной отмене" поездов пригородного сообщения.
Минобороны РФ ситуацию на данный момент не комментирует.
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Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.