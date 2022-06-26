Нанесён массированный ракетный удар по мосту через Днепр в районе Черкасс

К сегодняшним ударам по Киеву добавились удары и по железнодорожному мосту через Днепр в районе Черкасс.

Ракетные удары по мосту через Днепр

На сайте города появилась информация о том, что движение в сторону Благодатного парализовано, пишет "Военное обозрение". Сообщается, что ракетная атака была массовой. Украинские СМИ просят местных жителей не публиковать видео и фото с места событий, опасаясь повторных прилётов.

По предварительной информации, автомобильная часть моста не пострадала, но повреждена железнодорожная колея. Железная дорога заявила о "временной отмене" поездов пригородного сообщения.

Минобороны РФ ситуацию на данный момент не комментирует.