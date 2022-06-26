Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев проинформировал, что у главы украинского государства Владимира Зеленского вышел конфликт с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным из-за сдачи Северодонецка.
"Появилась информация, что Зеленский узнает у Залужного, почему войска не хотят воевать, и почему войска не отбивают Северодонецк и Лисичанск, и почему так много в армии водителей, поваров и связистов", — сообщил он.
Ранее Залужный опубликовал пост, в котором признал, что ВСУ вынуждены отступать из-за огневого преимущества ВС РФ. Правда, бегство украинских вооруженных формирований он назвал "маневренной обороной".
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