Зеленский поругался с Залужным из-за Северодонецка: "Почему не отбивают?"

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев проинформировал, что у главы украинского государства Владимира Зеленского вышел конфликт с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным из-за сдачи Северодонецка.

"Появилась информация, что Зеленский узнает у Залужного, почему войска не хотят воевать, и почему войска не отбивают Северодонецк и Лисичанск, и почему так много в армии водителей, поваров и связистов", — сообщил он.

Ранее Залужный опубликовал пост, в котором признал, что ВСУ вынуждены отступать из-за огневого преимущества ВС РФ. Правда, бегство украинских вооруженных формирований он назвал "маневренной обороной".