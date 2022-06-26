Опубликованы кадры нанесения ударов ВМФ РФ по военным объектам ВСУ на Украине

В Сети появились кадры ударов российского флота из акватории Каспийского моря. Публикуя видеоролик, издание "Русская Весна" уточняет, что в результате прилёта российских ракет были поражены 169-й учебный центр сухопутных войск в районе н.п. Десна (Черниговская область), 199-й учебный центр десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки (Житомирская область) и 184-й учебный центр ВСУ в районе Старичи (Львовская область).

ВМФ РФ нанёс массированный удар крылатыми ракетами "Калибр" по целям не Украине

"65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригада полностью утратили боеспособность. Все эти подразделения были стратегическим резервом ВСУ", — перечисляет источник потери противника.

Ракетные удары российского флота пресекли переброску этих сил в зону спецоперации в Донбасс.