В Сети появились кадры ударов российского флота из акватории Каспийского моря. Публикуя видеоролик, издание "Русская Весна" уточняет, что в результате прилёта российских ракет были поражены 169-й учебный центр сухопутных войск в районе н.п. Десна (Черниговская область), 199-й учебный центр десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки (Житомирская область) и 184-й учебный центр ВСУ в районе Старичи (Львовская область).
"65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригада полностью утратили боеспособность. Все эти подразделения были стратегическим резервом ВСУ", — перечисляет источник потери противника.
Ракетные удары российского флота пресекли переброску этих сил в зону спецоперации в Донбасс.
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Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.