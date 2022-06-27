Лондон убеждает Европу в необходимости воевать до последнего украинца

Премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл на встречу лидеров G7 с главной для себя миссией: всех, а в первую очередь Эммануэля Макрона, убедить в необходимости продолжения боевых действий на Украине "до последнего украинца".

Там он выдал фразу, которая наверняка войдет в историю как один из самых невероятных парадоксов 21 века, пишет РИА Новости со ссылкой на политолога Владимира Корнилова.

Джонсон заявил, что "сейчас любая попытка уладить конфликт на Украине приведёт лишь к усилению нестабильности в мире".

Выходит, что популярный нынче тезис, что "Запад будет сражаться с Россией до последнего украинца" — точное определение политики "партнёров Киева"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже прокомментировала слова британского премьера.

"Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом вспоминаете, что речь о режиме "либерально-демократической монархии", и всё становится на свои места", — заявила дипломат.