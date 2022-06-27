Среди военного арсенала Вооружённых сил РФ — реактивные системы залпового огня "Град". Вооружение советского производства успешно уничтожает позиции противника в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Издание "Русская весна" публикует кадры работы расчётов РСЗО БМ-21 "Град", которые покидают позиции, выполнив огневые задачи. После перезаряжения боевая техника занимает новые огневые позиции для поражения вновь выявленных целей.

Ранее в Сети появились кадры работы боевого танка Т-90М "Прорыв-3".

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