Генштаб ВСУ: Бои отдаляются от границы РФ и снова перемещаются к Харькову

Генштаб ВСУ в новой сводке сообщил о прилётах российских ракет в Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области. Ранее украинское ведомство повторяло, что российская армия не достигает успехов на Харьковском направлении, теперь появилось сообщение о том, что ВС РФ "ведут безуспешный штурм Питомника". По версии издания "Военное обозрение", безуспешным продвижение наших войск назвать нельзя, поскольку указанный Питомник расположен всего в 10 километрах от Харькова.
"Соответственно, как пишет уже и украинская пресса, боевые действия отдаляются от российской границы и вновь перемещаются ближе к Харькову", — комментирует источник сообщение ГШ ВСУ.
Украинская сторона отметила удары по военным объектам в Славянске, в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки. Заблокированные в Лисичанске подразделения ВСУ несут потери, не имея возможности отступить.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.