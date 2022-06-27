Генштаб ВСУ: Бои отдаляются от границы РФ и снова перемещаются к Харькову

Генштаб ВСУ в новой сводке сообщил о прилётах российских ракет в Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области. Ранее украинское ведомство повторяло, что российская армия не достигает успехов на Харьковском направлении, теперь появилось сообщение о том, что ВС РФ "ведут безуспешный штурм Питомника". По версии издания "Военное обозрение", безуспешным продвижение наших войск назвать нельзя, поскольку указанный Питомник расположен всего в 10 километрах от Харькова.

"Соответственно, как пишет уже и украинская пресса, боевые действия отдаляются от российской границы и вновь перемещаются ближе к Харькову", — комментирует источник сообщение ГШ ВСУ.

Украинская сторона отметила удары по военным объектам в Славянске, в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки. Заблокированные в Лисичанске подразделения ВСУ несут потери, не имея возможности отступить.