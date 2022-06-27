Попавший в плен военный ВСУ заявил о бардаке в украинской армии

В Вооружённых силах Украины (ВСУ) творится бардак, многие солдаты не знают, как пользоваться оружием. Об этом заявил украинский военный, попавший в российский плен.

Он подчеркнул, что такого бардака, как в украинской армии, нет нигде.

"Бестактность, необученные молодые офицеры не умеют управлять техникой", — приводит комментарий военного Минобороны РФ.

Двое других боевиков ВСУ отметили, что офицеры бросили их на поле боя. Они убеждены: на Украине от самого военкомата до фронта "всё построено на лжи".

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что военно-политическое командование Украины распространило инструкции среди солдат, в которых прописано, как нужно себя вести в российском плену.

"ВСУ готовили инструкции: если тебя поймали, ничего не отрицай, но говори, что не стрелял. Был поваром, а патроны только подносил", — пояснил он.