Норин назвал ахинеей информацию о двух батальонах польских наёмников в Донбассе

По мнению военного историка Евгения Норина, информация о направлении Польшей двух батальонов наёмников на Украину является "ахинеей". При желании вмешаться в конфликт Варшава предприняла бы более серьёзные меры, считает он.

"Никто не устраивает войны двумя батальонами. Возможно, польские добровольцы воюют на стороне противника, и именно их приняли за два батальона. В своё время в Донбассе я наслушался историй, что польские снайперы и спецура работают из-за кустов, но это больше на уровне слухов", — рассуждает эксперт в беседе с "Украина. ру".

Он отметил, что в ситуации, когда между РФ и Украиной идут кровавые боевые действия, Польша рисковала бы вступить в вооружённый конфликт с РФ, направив наёмников в зону проведения операции.

"А что будет, если такой батальон будет разгромлен и в Польшу придёт 200 или 300 гробов, а ещё человек 50 окажутся в плену? Как будет выглядеть Польша в этой ситуации? Получается, что они начали войну с Россией просто для того, чтобы потренироваться?" — спросил он.

И Россия, и Украина, и Европа дорого платят за боевые действия. У ВС Украины есть иллюзия, что они могут победить. ВС РФ должны лишить их этих иллюзий, резюмировал эксперт.