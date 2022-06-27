Морозов: поставками ПРО нас вынуждают наносить упреждающие удары

Если киевский режим получит американские системы ПРО средней и большой дальности, то Москва будет вынуждена наносить упреждающие удары по этим грузам.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы РФ Олега Морозова.

"Для нас это еще одна цель. Но недооценивать этот факт нельзя. И это вынудит нас наносить упреждающие удары по логистике доставки ПРО и точкам развертывания", — заявил парламентарий.

Напомним, американское правительство сообщило, что Вашингтон намерен разместить на Украине системы противоракетной обороны. По информации телеканала CNN, администрация президента Джо Байдена может объявить о своём решении уже на этой неделе.