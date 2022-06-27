Норин: ВСУ забрасывают ВС РФ пушечным мясом

В ходе специальной военной операции ВСУ пытаются забросать российскую армию пушечным мясом, считает военный историк Евгений Норин. От отметил, что подобная ситуация будет продолжаться, поскольку технически ВС РФ сильнее, а ВСУ обладают численным превосходством. При таком раскладе крупные потери в живой силе у Украины неизбежны.
"Их там физически много и нам приходится их убивать, убивать и убивать. Да, это немного непривычно, когда мы давим техническим превосходством, а противник — числом, но такова реальность", — сказал Норин в беседе с изданием "Украина.ру".
Он также считает, что НАТО не будет предоставлять Украине оружие более сложного образца.
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