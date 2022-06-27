ВСУ выполнили свою задачу на Северодонецком направлении и начнут отход из Лисичанска. Для политического центра влияния важно было держать оборону до саммита G7, об этом президента Украины Владимира Зеленского лично просил британский премьер Борис Джонсон в Киеве. Информацию опубликовал один из украинских Telegram-каналов со ссылкой на надёжный источник.
В этом можно не сомневаться, теперь поражение под Лисичанском будет объявлено победой Зеленского. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка, который поделился в своих соцсетях инсайдом.
Также эксперт задал вопрос, как будут выкручиваться на Украине, когда придётся оставить и Киев.
"Кстати, а как они будут превращать в Победу сдачу Киева? Понятно не сейчас, и даже не в этом году. Но все же…" — написал Подоляка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.