Подоляка: поражение ВСУ под Лисичанском будет объявлено победой Зеленского

ВСУ выполнили свою задачу на Северодонецком направлении и начнут отход из Лисичанска. Для политического центра влияния важно было держать оборону до саммита G7, об этом президента Украины Владимира Зеленского лично просил британский премьер Борис Джонсон в Киеве. Информацию опубликовал один из украинских Telegram-каналов со ссылкой на надёжный источник.

В этом можно не сомневаться, теперь поражение под Лисичанском будет объявлено победой Зеленского. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка, который поделился в своих соцсетях инсайдом.

Также эксперт задал вопрос, как будут выкручиваться на Украине, когда придётся оставить и Киев.

"Кстати, а как они будут превращать в Победу сдачу Киева? Понятно не сейчас, и даже не в этом году. Но все же…" — написал Подоляка.