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Армия РФ нанесла удар высокоточными ракетами по цехам завода "Артём" в Киеве

Силовые структуры

Воздушно-космические силы РФ поразили цеха корпорации "Артём", расположенной в Киеве. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Армия РФ нанесла удар высокоточными ракетами по цехам завода "Артём" в Киеве

По информации ведомства, ВСУ предприняли несколько попыток перехвата российских ракет зенитными средствами, размещёнными в Киеве. Украинские военные выпустили более 10 ракет из ЗРК С-300 и "Бук М1".

В Минобороны подчеркнули: из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок систем ПВО и радиотехнических средств две ракеты С-300, принадлежащие ВСУ, были сбиты в воздухе их же "Буками". Предположительно, одна из сбитых ракет упала на жилой дом.

"ВКС РФ нанесли удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации "Артём" в Шевченковском районе Киева", — подтвердили в профильном ведомстве.

Отмечается, что на заводе производили боеприпасы для украинских РСЗО. Как пояснили в Минобороны, все четыре ракеты достигли цели, при этом от действий РФ гражданская инфраструктура в украинской столице не пострадала.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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