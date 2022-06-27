Грузинские наёмники, пытавшие российских военных, ликвидированы под Лисичанском

Как сообщили в Минобороны РФ представителям прессы, российская армия ликвидировала иностранных наёмников, состоящих в "грузинском легионе", которые участвовали в пытках и бесчеловечных убийствах военных РФ в Киевской области.

В ведомстве проинформировали, что 26 июня на расстоянии трёх километров от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в ЛНР Вооружённым силам РФ удалось ликвидировать две диверсионно-разведывательные группы, каждая из которых включала в себя по 14 иностранных наёмников.

В Минобороны уточнили, что в состав одной из групп входили представители разных европейских стран, а вторая была представлена исключительно грузинскими боевиками, которые были частью "грузинского легиона". Обычно в ряды "грузинского легиона" попадают преступники с уголовным прошлым, уточнили в ведомстве.

"Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года. Минобороны России обладает информацией по каждому наемнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих. Мы их нашли и покарали", — заключили представители Минобороны.