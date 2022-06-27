Площадь военных кладбищ на Украине стремительно растёт

ВСУ терпят значительные потери в ходе боевых действия в рамках специальной военной операции на Украине. Накануне эксперт Евгений Норин заявлял о том, что ВСУ буквально "забрасывают" ВС РФ пушечным мясом: имея численное превосходство, украинская армия несёт крупные потери личного состава, поскольку российская армия превосходит ВСУ технически.

Издание "Русская весна" демонстрирует кадры разросшегося кладбища в Днепропетровске с многочисленными свежими могилами, что доказывает огромные потери в живой силе украинской армии. Такие кадры, по версии издания, точнее отражают реальность, чем заниженные показатели, представляемые в сводках Генштаба ВСУ.