Ищенко: жителям Запорожской области поступают угрозы с Украины

В населённых пунктах освобождённой территории Запорожской области местным жителям приходят угрозы от украинских националистов.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу подконтрольной России ВОА Черниговского района Илону Ищенко.

"Украинская сторона пытается помешать нашей спокойной и мирной жизни. Местные жители получают угрозы по телефону и через Telegram-каналы. Некоторые люди, которые ходят на работу, получают угрозы каждый день”, — заявила руководитель военно-гражданской администрации.

Помимо этого, всего несколько дней назад у посёлка Новополтавка разорвались две ракеты. И хотя мирным гражданам ничего не угрожает, противовоздушная оборона работает, киевский режим продолжает пытаться нарушить мирную жизнь граждан Запорожья, отметила Ищенко.

Она подчёркивает, что в Черниговском районе в целом всё спокойно.