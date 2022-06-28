Половина средств на зарплату ВСУ уходит в руки Зеленскому

Более 40 миллиардов гривен уходит в месяц на заработную плату украинским военнослужащим.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Завитневич.

Получается, что 400 тысяч человек получает по 100 тысяч гривен. Но в реальном положении дел на линии фронта у Киева около 120 тысяч человек, которые действительно получают по 100 тысяч гривен, а ещё тысяч 60-80 боевиков территориальной обороны по украинским областям получают максимум 30 тысяч гривен, да и то в основном из местных бюджетов.

Так что добрая половина из 40 миллиардов гривен уходит в "натруженные руки" президента страны Владимира Зеленского, которые он передаёт Демократической парии США, оставляя себе немного на пропитание, сообщает портал Открытая Украина.