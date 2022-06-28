Евсеев: Змеиный играет стратегическую роль в контролировании ВС РФ устья Дуная

Остров Змеиный необходим ВС РФ для контроля входа в устье Дуная, а в случае необходимости для возможности поставлять оружие по данной реке в Приднестровье. Об этом заявил военный эксперт Владимир Евсеев. По его словам, у российских солдат, находящихся в Приднестровье, нет большого количества оружия.

"Зачем нам нужен остров Змеиный? Он в какой-то степени позволяет контролировать вход в устье Дуная. При необходимости по Дунаю может быть доставлено не только вооружение, которого явно не хватает в Приднестровье. Там фактически находится небольшое количество российских военнослужащих, около полутора тысяч, но они в основном занимаются охраной складов, они не имеют достаточно большого количества вооружения", — сказал Евсеев в интервью "Украина.ру".

Он подчеркнул необходимость создания российской армией в Одесской области наземного коридора с Приднестровьем. Это позволит перерезать коммуникации Украины с Румынией, поставляющей оружие для ВСУ.