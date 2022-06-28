На специальной военной операции целью ВС РФ является в том числе уничтожение западного вооружения, поставленного в качестве военной помощи ВСУ иностранными государствами.
По данным РИА Новости, в боевых действиях по Лисичанском благодаря разведданным БПЛА российским военным с применением РСЗО "Ураган" удалось уничтожить батарею дальнобойных гаубиц М777 производства США. Американские гаубицы находились в лесистой местности и были замаскированы. Точным ударом они были превращены "в груду искорёженного металла".
"Расчёты очень быстро завели машины. <…> Ребята сориентировали орудия, навели их точно в цель и поразили противника", — цитирует издание слова командира батареи из группировки "О" ВС РФ.
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