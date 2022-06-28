Рожин: ВС РФ наносят удары по частям ВСУ в оперативном резерве

Солдаты-резервисты Вооружённых сил Украины буквально "перемалываются" российской армией. ВС РФ имеют превосходство в авиации и артиллерии, поэтому противнику сложно обороняться. Об этом заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

По его словам, резервисты не справились с силами хорошо обученных российских военных, поэтому в Северодонецке в бои были брошены наёмники и спецназ.

"И потом, войска надо где-то держать, а мы наносим удары по пунктам дислокации в глубине Украины. Подразделения не спрятать. Наша разведка вычисляет расположения техники и личного состава, а мы потом наносим удары по частям, которые находятся в оперативном резерве", — сказал Рожин в интервью "Украина.ру".

По словам эксперта, тактика Украины заключается в забрасывании ВС РФ пушечным мясом из вновь мобилизованных людей. Киев рассчитывает затянуть операцию, получая оружие Запада. ВС РФ придётся уничтожать растущее количество "пушечного мяса".