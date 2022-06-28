Рожин: ВС РФ уничтожают наёмников из Польши, Прибалтики и Британии на Украине

По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, приехавшие изначально ради "хайпа" иностранные наёмники уже покинули территорию Украины. Воевать остались только те, кто понимал истинные цели своего приезда.

Рожин отметил, что под видом наёмников на стороне ВСУ воюют солдаты вооружённых сил Польши, Прибалтики и Британии. Решать проблему наёмников, по словам Рожина, можно только их уничтожением.

"Они уже понесли серьёзные потери под Северодонецком, по их лагерям мы бьём. Минобороны докладывает, что мы их уничтожаем там десятками и даже сотнями. Та же самая задача решалась в Сирии, где уничтожались лагеря с иностранными боевиками. И в боях они так же последовательно перемалывались", — указал Рожин в интервью "Украина.ру".