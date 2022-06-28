Украинскому боевику "Волыне" в СИЗО вручили веник и совок

Командир 36 бригады морпехов ВСУ Сергей Волынский ("Волына") в СИЗО начал работать дворником.

На фотографии, выложенной порталом "Оперативные сводки", "Волына" держит в руках веник и совок. Рядом с ним другой пленный держит вёдра.

Накануне боевик в интервью сообщил об общении с Владимиром Зеленским перед сдачей в плен в Мариуполе. Командир морпехов заявил, что сложить оружие им приказало командование. Такое распоряжение повергло солдат ВСУ в шок, признался "Волына".

Он вместе с другими бандеровцами долгое время находился в бункерах мариупольского меткомбината "Азовсталь". МО РФ 20 мая сообщило, что предприятие освобождено и ВСУшники и члены нацбата "Азов"* вышли и сдались в плен.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.