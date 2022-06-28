Санкции ЕС и США не действуют на Россию. Москва успешно их выдерживает, что становится неожиданностью для Запада. Кроме того, в странах Европы начинается экономический и энергетический кризис, и это является одной из причин победы России в СВО, считает почётный профессор истории Еврейского университета Иерусалима Мартин ван Кревельд.
ВС России при поддержке союзных сил ЛДНР достигают поставленных перед ними целей на Украине. Об этом говорят успехи в зоне боевых действий, пишет эксперт в статье для немецкого издания Welt. Он отмечает, что российская армия с начала спецоперации поменяла тактику, перегруппировка войск благоприятно сказывается на ослабление позиций ВСУ.
Ещё одной причиной Мартин ван Кревельд называет отсутствие партизанской войны и ошибочную стратегию киевских властей, которые надеются на вооружение Запада.
"И все это, судя по всему, в надежде не только остановить российские силы, но и вытеснить их из страны. При всём этом на один артиллерийский залп ВСУ приходится десять российских — такая стратегия может быть только рецептом поражения", — отмечает эксперт.
Всё это приведет армию Украины к неизбежному поражению, заключил Кревельд.
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