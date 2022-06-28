В порту Бердянска был произведён контролируемый подрыв неразорвавшихся боеприпасов Вооружённых сил Украины, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В процессе разминирования взорваны неподлежащие перевозке неразорвавшиеся боеприпасы — наследство от террористов Зеленского", — заявил Рогов.
В ходе спецоперации на Украине российские Вооружённые силы взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Эти регионы перешли на российскую валюту и намерены в будущем стать частью России.
Во вторник, 28 июня в Херсоне правоохранители задержали бывшего мэра Игоря Колыхаева.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия РФ в специальной операции поставила точку в истории с попытками бандеровцев прорваться в Херсонскую область.