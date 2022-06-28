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Украинский беспилотник сбит возле Курска, пострадавших и разрушений нет

Силовые структуры

Украинский беспилотник сбит возле Курска. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня, примерно в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие. Подразделения наших вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве", — сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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