Украинский беспилотник сбит возле Курска, пострадавших и разрушений нет

Украинский беспилотник сбит возле Курска. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня, примерно в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие. Подразделения наших вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве", — сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.