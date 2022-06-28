Украинский беспилотник сбит возле Курска. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня, примерно в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие. Подразделения наших вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве", — сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Судно не следовало выводить в море для активных действий.