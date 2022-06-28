Киселёв: под Лисичанском больше тысячи погибших ВСУшников, их просто бросили

В районе Лисичанска ликвидированы более 1 тысячи бойцов ВСУ, украинские офицеры оказались в плену у Союзных сил РФ и ЛНР, хотя некоторым удалось сбежать. Такой информацией поделился помощник главы МИД ЛНР Виталий Киселёв.

Представитель ЛНР считает, что такое большое количество погибших украинских солдат говорит о том, что их просто бросили на произвол судьбы в критической ситуации.

«Сейчас в районе Лисичанска погибших вэсэушников насчитывается уже больше тысячи. Это говорит о том, что их просто бросили. Многие офицеры сбежали, но некоторые сдались», — рассказал Киселёв, слова которого приводит ТАСС.

О том, что украинские военные небольшими группами покидают Лисичанск, рассказал ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. По его словам, свидетелями отхода ВСУшников из Лисичанска стали местные жители.

Ещё 27 июня в Минобороны РФ заявили, что командование ВСУ утратило управление своими войсками на лисичанском направлении.