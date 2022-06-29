ВС РФ поразили цели в Николаеве ракетными ударами со стороны Херсона

Вооружённые силы РФ продолжают наносить высокоточные удары по военным целям на территории Украины.

В ходе очередной операции были нанесены ракетные удары по целям в городе Николаеве. Сообщая сегодня об этом, издание "Русская весна" уточняет, что ракеты были запущены со стороны Херсона. По всей Николаевской области ревёт воздушная тревога, а в небе над городом заметен столб дыма.

Информацию о прогремевших взрывах подтвердил и мэр города Александр Сенкевич. Данных о самих поражённых объектах пока нет.