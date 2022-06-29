Жительница Херсона с ребёнком шпионила за ВС РФ для СБУ за полторы тысячи гривен

Жительница посёлка на границе Херсонской и Николаевской областей заявила, что сотрудники СБУ отправляли её в приграничную зону с двухлетним сыном на руках. По её словам, за разведданные о российской технике и восках обещали платить по полторы тысячи гривен.

Как рассказала жительница Херсонской области, её пытались отправить к границе, чтобы она рассмотрела подробное расположение техники.

"Сказал, чтобы я шла с ребёнком на Николаев, чтобы не привлекать внимания. Спрашивал, где я видела русскую технику — в какой посадке. Я ему объяснила, он мне показал карту, я ему показала посадки. И он мне за это дал полторы тысячи", — рассказала украинка РИА Новости.

По её словам, она просто хотела "заработать денег" и ничего "такого" не делала. Кроме того, она объяснила, что мальчик и не вспомнит, на что пошла мать, чтобы прокормить семью.

Как сообщает агентство, ребёнок на данный момент находится у российских военных, ему оказывается всевозможное внимание и помощь. Женщина задержана.