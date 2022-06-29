ПВО ВСУ не удалось сбить ракеты ВС РФ в Николаеве и Харькове

Сегодня, 29 июня, стало известно о нанесении серии ракетных ударов Вооружёнными силами РФ по объектам в Николаеве. В городе прогремело несколько взрывов, что подтвердил и мэр города. Накануне вечером также стало известно о нанесении ракетного удара по объекту ВСУ в Харькове.

ВС Украины предприняли попытки поразить летящие ракеты при помощи систем ПВО, однако все попытки оказались тщетными. После поражения одного из объектов ВСУ в Николаеве над ним поднялся высокий столб дыма. По данным издания "Военное обозрение", удар был нанесён по складу боеприпасов, среди которых были и поставленные через Румынию.