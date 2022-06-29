Зеленский забеспокоился, что Запад устал от военных расходов

G7 завершил саммит, призванный послать сигнал о приверженности украинскому будущему, гарантируя, что Москва заплатит высокую цену за спецоперацию.

Об этом сообщает Toronto Star.

После видеосвязи с Владимиром Зеленским лидеры США, ФРГ, Франции, Италии, Британии, Канады и Японии обещали поддерживать Киев "столько, сколько понадобится".

Также они во время саммита заявляли, что страны готовятся обнародовать планы "по ограничению ценников" на нефть РФ, повышению тарифов на товары из России и "прочие новые санкции".

Сам лидер Незалежной выразил свою обеспокоенность тем, что западные страны устали от военных расходов, которые способствуют резкому росту цен на товары первой необходимости и на энергоносители по всему миру.

"Большая семёрка" постаралась успокоить украинского президента и развеять его опасения.