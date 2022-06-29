G7 завершил саммит, призванный послать сигнал о приверженности украинскому будущему, гарантируя, что Москва заплатит высокую цену за спецоперацию.
Об этом сообщает Toronto Star.
После видеосвязи с Владимиром Зеленским лидеры США, ФРГ, Франции, Италии, Британии, Канады и Японии обещали поддерживать Киев "столько, сколько понадобится".
Также они во время саммита заявляли, что страны готовятся обнародовать планы "по ограничению ценников" на нефть РФ, повышению тарифов на товары из России и "прочие новые санкции".
Сам лидер Незалежной выразил свою обеспокоенность тем, что западные страны устали от военных расходов, которые способствуют резкому росту цен на товары первой необходимости и на энергоносители по всему миру.
"Большая семёрка" постаралась успокоить украинского президента и развеять его опасения.
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