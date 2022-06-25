Минобороны показало боевую работу разведывательно-ударных вертолётов Ка-52

Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолётов российской армии — Ка-52.

Ведомство сообщает, что в данных полетах по маршрутам спецоперации выполнялись работы на малых и сверхмалых высотах.

Пилоты боевых машин выполнили пуски ракет по обнаруженной бронированной технике и укреплённым опорным пунктам подразделений Вооружённых сил Украины.

Уточняется, что для ударов применялись управляемые ракеты "Вихрь" и 80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты С-80.

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