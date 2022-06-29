В Попасной ВСУ расстреляли шесть сотрудников "Лугакома", четверо ранены

В городе Попасная в результате обстрела украинскими боевиками погибли шесть сотрудников луганского телефонного оператора "Лугаком".

Отмечается, что ещё четыре специалиста ранены и один пропал без вести.

"Шесть сотрудников компании "Лугаком" погибли, четыре получили ранения, один специалист пропал без вести — это результат подлого обстрела украинских фашистов освобожденной Попасной", — написал в Телеграм-канале глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Сотрудники предприятия выполняли в населённом пункте ремонтно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что нацисты, уходя, не оставляют попыток уничтожить как можно больше людей, жилых домов, гражданской инфраструктуры.