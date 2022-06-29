В Попасной ВСУ расстреляли шесть сотрудников "Лугакома", четверо ранены

В городе Попасная в результате обстрела украинскими боевиками погибли шесть сотрудников луганского телефонного оператора "Лугаком".
Отмечается, что ещё четыре специалиста ранены и один пропал без вести.
"Шесть сотрудников компании "Лугаком" погибли, четыре получили ранения, один специалист пропал без вести — это результат подлого обстрела украинских фашистов освобожденной Попасной", — написал в Телеграм-канале глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Сотрудники предприятия выполняли в населённом пункте ремонтно-восстановительные работы.
Ранее сообщалось, что нацисты, уходя, не оставляют попыток уничтожить как можно больше людей, жилых домов, гражданской инфраструктуры.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Судно не следовало выводить в море для активных действий.