Карасёв: "справедливый мир" на Украине определяет не Запад, а Москва

Только подписание "справедливого мира" с Киевом позволит снять антироссийские санкции.

Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц после саммита "большой семёрки". Но сегодня "справедливость" мира определяет не Украина и даже не Евросоюз, а Кремль, уверен политолог Владимир Карасёв.

А значит, подобные высказывания европолитиков и выдвижение каких-то условий Москве теряют смысл, заявил аналитик. Тот же Берлин будет вынужден ждать окончания СВО.

"Если Олаф Шольц "миром" называет полную капитуляцию Украины — можно и так сказать. А полная капитуляция настанет после выполнения всех задач специальной военной операции России. Иными словами, Москва будет определять, когда Киеву капитулировать. А Берлину остается сидеть молча в сторонке и ждать готовое", — цитирует новостное агентство ФАН обозревателя.

Кстати, на той же пресс-конференции после саммита G7 немецкий канцлер только усмехнулся на вопрос журналиста, "сможет ли он раскрыть детали обещанных Киеву гарантий безопасности".