Заместитель командующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря СНБО Украины, генерал Сергей Кривонос заявил, что украинские Силы спецопераций должны совершать диверсии и теракты на территории России, сжигая дома и объекты инфраструктуры.

"Эти парни как раз должны работать на территории Российской Федерации и делать ад, бешеный ад лета 2022 года. Не только у нас должны гореть, блин, дома, не только у нас должны гибнуть люди, а и у них на территории должно пылать так, чтобы они не знали, где присесть — днем и ночью они должны содрогаться от взрывов. И мы должны действовать адекватно так же само, хладнокровно уничтожая их объекты, разрушая их инфраструктуру", — сказал он в эфире укрСМИ.