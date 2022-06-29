Мирошник: за последние сутки в Лисичанске уничтожено несколько колонн ВСУ

Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что за прошедшие сутки подразделения Народной милиции ЛНР и армии РФ ликвидировали сразу несколько колонн украинских боевиков, пытавшихся покинуть город Лисичанск.

"За последние сутки нам удалось уничтожить сразу несколько колонн ВСУ, которые пытались покинуть Лисичанск. Кроме того, немало боевиков было взято в плен. Среди них есть иностранные наемники, которым теперь будет грозить пожизненное заключение", — отметил он.

По словам дипломата, трудно установить точную дату завершения штурма города, потому что важно максимально сохранить жизнь военнослужащим.

Мирошник убеждён, что потеря Лисичанска для Киева станет огромным ударом.

"Украина понимает, что город для них потерян. Лисичанск — стратегический центр. Его утрата для Киева будет серьезным как военным, так и политическим ударом. Это, вероятно, можно будет сравнить с Мариуполем", — заключил он.

Ранее дипломат рассказал, что одна треть Лисичанска уже находится под контролем союзных войск армии России и НМ ЛНР. Сейчас активные боевые действия идут в пригородах Лисичанска, ВСУ несут огромные потери и отступают.