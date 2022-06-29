Лисичанск ночью покинули 500 бойцов ВСУ и 74 наёмника, уйдя в сторону Северска

По информации помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселёва, за минувшую ночь из Лисичанска вышли примерно 500 украинских военных и 74 иностранных наёмника, направлявшиеся в сторону Северска.

"Из Лисичанска за эту ночь вышло порядка 500 украинских военных и 74 наемника в район Северска", — сказал Киселёв, которого цитирует РИА Новости.

Ранее представитель ЛНР сообщил, что действия ВСУшников, находящихся в Северске, полностью контролируются американскими наёмниками.

"Чвкшники США полностью управляют боевыми действиями: говорят батальонам, куда и как передвигаться", — сообщил Киселев корреспондентам ТАСС.

Помощник главы МВД ЛНР добавил, что в данный момент в Северске дислоцированы порядка шести тактических батальонов ВСУ, которые собираются выдвинуться в Славянск на помощь.