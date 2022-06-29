По информации помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселёва, за минувшую ночь из Лисичанска вышли примерно 500 украинских военных и 74 иностранных наёмника, направлявшиеся в сторону Северска.
"Из Лисичанска за эту ночь вышло порядка 500 украинских военных и 74 наемника в район Северска", — сказал Киселёв, которого цитирует РИА Новости.
Ранее представитель ЛНР сообщил, что действия ВСУшников, находящихся в Северске, полностью контролируются американскими наёмниками.
"Чвкшники США полностью управляют боевыми действиями: говорят батальонам, куда и как передвигаться", — сообщил Киселев корреспондентам ТАСС.
Помощник главы МВД ЛНР добавил, что в данный момент в Северске дислоцированы порядка шести тактических батальонов ВСУ, которые собираются выдвинуться в Славянск на помощь.
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