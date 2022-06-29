Баранец: Украина для США и НАТО сегодня — испытательный полигон

Военный эксперт Виктор Баранец рассказал, для чего НАТО старается подпитывать конфликт на Украине, убеждая Киев, что он может победить в противостоянии с РФ.

Баранец отметил, что Европа послушно исполняет то, чего ждёт от неё Вашингтон. А НАТО на саммите в Мадриде в тысячный раз повторил, что Россия является угрозой для мира. Эксперт уверен, что именно в постоянном подпитывании антироссийской риторики и кроется смысл существования Альянса.

"Ну неужели вы в первый раз услышали, что НАТО считает Россию угрозой? От этих лозунгов уже плохо пахнет, потому что они повторялись и в штаб-квартире НАТО и в Вашингтоне тысячу раз. Почему? Если НАТО перестанет пугать мир российской военной угрозой, сразу моментально исчезает суть ее существования, мгновенно", — сказал Баранец в беседе с "Народными Новостями".

Баранец напомнил, что США выгоден конфликт на Украине, потому что в Европе они видят огромный рынок сбыта для своих вооружений. Сегодня американские военно-промышленные корпорации переживают небывалый бум, просто "лопаясь от госзаказов, получаемых от Пентагона с позволения Белого дома".

Помимо этого американцы рассматривают Украину как полигон для испытания своего нового оружия, добавил Баранец.

"Американцы, которые располагают своими системами, испытывают их на поле боя на Украине. Военная помощь НАТО Украине сегодня для американцев испытательный полигон", — заключил эксперт.