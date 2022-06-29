Reuters: США не отправят Турции истребители F-16 в обмен на расширение НАТО

Американские журналисты заявили, что США не выполняли тайные требования Турции для членства Финляндии и Швеции в военно-политическом блоке НАТО. Как отметили в СМИ, представители Анкары и Вашингтона всё ещё обсуждают возможные поставки истребителей F-16.

По информации Reuters, турецкие власти одобрили расширение альянса без условий в отношении Штатов. При этом Конгресс США до сих пор решает, стоит ли Вашингтону передать Анкаре американские истребители.

Ранее источник Associated Press тоже отметил, что США ничего не обещали Турции в обмен на включение Хельсинки и Стокгольма в состав НАТО. Ещё источник в Белом доме обратил внимание на ключевую роль Вашингтона в переговорах между странами.