В Донбасс прибыли новые партии САУ "Пион" ВС РФ для ликвидации укрепрайонов ВСУ

Последние годы киевский режим был занят тем, что создавал укрепрайоны для начала полномасштабного наступления на Донецк и Луганск. При ударе ВС РФ по созданной прифронтовой инфраструктуре потери ВСУ будут серьёзными, что прогнозировали как генералитет ВСУ, так и кураторы НАТО.

При проведении СВО российская армия не спеша, при артиллерийской и авиационной поддержке, берёт ключевые оборонительные узлы противника (Мариуполь, Попасную, Светлодарск, Северодонецк, а сейчас и Лисичанск). Подступы к населённым пунктам защищены укрепрайонами, которые и испытывают на себе всю огневую мощь ВС РФ, включая удары крупнокалиберных боеприпасов, пишет "Военное обозрение". Издание особенно выделяет САУ "Пион" и их модернизированную версию "Малка", которые продолжают поставляться на передовую для нужд ВС РФ.

"Эти 203-мм самоходные орудия продемонстрировали высокую боевую эффективность при взятии укрепрайонов ВСУ. При этом данные системы продолжают прибывать на фронт, усиливая разрушительную мощь "осадной" артиллерии российских войск. Так, замечена перевозка на Донбасс очередной партии "Пионов", которым предстоит взламывать последние линии обороны ВСУ на Донбассе, ликвидировать укреплённые районы противника", — пишет источник.