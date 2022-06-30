Для киевского режима перспективы спецоперации довольно мрачны: Россия уверенно двигается вперёд, а Украине придётся забыть о части территорий, уверены в США.
Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ добьются поставленных целей специальной военной операции, то есть освободят Донбасс и обеспечат безопасность РФ. Также считает директор национальной разведки США Эврил Хейнс.
"Картина остается довольно мрачной, а отношение России к Западу ужесточается", — заявила Хейнс на конференции в Министерстве торговли.
Развитие событий на Украине подтверждает, что мирного соглашения между Киевом и Москвой на данном этапе ждать не приходится, передаёт её слова агентство Reuters.
Аналитики разведывательных служб США нашли три возможных сценария украинского конфликта, но даже в лучшем для киевского режима варианте, ВСУ удастся лишь на некоторое время закрепить линию соприкосновения.
Наиболее вероятно, что российская армия продолжит "достигать постепенных успехов без передышки", но нельзя исключать и "крупного прорыва России", отметила Хейнс.
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Реакция президента России Владимира Путина на поставки Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS оказалась беспрецедентной, сообщает издание 360kuai.