Глава разведки США Хейнс: Россия при любом сценарии добьется успеха на Украине

Для киевского режима перспективы спецоперации довольно мрачны: Россия уверенно двигается вперёд, а Украине придётся забыть о части территорий, уверены в США.

Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ добьются поставленных целей специальной военной операции, то есть освободят Донбасс и обеспечат безопасность РФ. Также считает директор национальной разведки США Эврил Хейнс.

"Картина остается довольно мрачной, а отношение России к Западу ужесточается", — заявила Хейнс на конференции в Министерстве торговли.

Развитие событий на Украине подтверждает, что мирного соглашения между Киевом и Москвой на данном этапе ждать не приходится, передаёт её слова агентство Reuters.

Аналитики разведывательных служб США нашли три возможных сценария украинского конфликта, но даже в лучшем для киевского режима варианте, ВСУ удастся лишь на некоторое время закрепить линию соприкосновения.

Наиболее вероятно, что российская армия продолжит "достигать постепенных успехов без передышки", но нельзя исключать и "крупного прорыва России", отметила Хейнс.