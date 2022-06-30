Рогозин: мы знаем все центры принятия решений Украины, но это секретные данные

Военкор Александр Коц призвал Роскосмос опубликовать спутниковые снимки ТЦ в Кременчуге, чтобы развенчать украинский фейк. Оказалось, фото засекречены.

Киев продолжает утверждать, что удар высокоточной ракеты был нанесён по кременчугскому гипермаркету, а не по складу с иностранным вооружением. Доказать обратное позволят фотографии со спутника Роскосмоса, уверен журналист.

Дмитрий Рогозин сообщил, что военным командованием принято решение не публиковать оперативную информацию из зоны спецоперации.

"Мы не публикуем никакой оперативной информации нашей орбитальной группировки по территории проведения Специальной военной освободительной операции", — отметил Рогозин.

По его словам, все полученные данные в режиме реального времени передаются командованию ВС РФ. Тоже самое касается украинских центров принятия решений.

"Съёмка по ним ведется. Её результаты ложатся на стол нашим центрам принятия решений", — пояснил глава Роскосмоса.