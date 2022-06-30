Леонков: действия армии России в начале СВО и сейчас — две большие разницы

Объединённая армия освобождения продвигается безостановочно и методично.

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

"Действия стали более активными и скоординированными. Я просто смотрю, как сейчас освобождаются населенные пункты, как входят в Лисичанск. Конечно, это уже две большие разницы по сравнению с первыми месяцами специальной военной операции”, — заявил аналитик.

Обозреватель отмечает, что произошло качественное изменение боевой слаженности не только внутри ВС РФ, но и между войсками России и ЛНР. А вот у ВСУ наблюдается совсем противоположная ситуация.

"У противника уже нет системной обороны, как раньше. Они проводят всякие хаотичные перемещения. Некоторые люди остаются в городах, думая, что, прикрываясь живым щитом, они могут продлить себе жизнь”, — подчеркнул Леонков.

По его словам, есть отдельные попытки прорыва ВСУшников, но все эти попытки провалены и завершились уничтожением боевиков.