Объединённая армия освобождения продвигается безостановочно и методично.
Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.
"Действия стали более активными и скоординированными. Я просто смотрю, как сейчас освобождаются населенные пункты, как входят в Лисичанск. Конечно, это уже две большие разницы по сравнению с первыми месяцами специальной военной операции”, — заявил аналитик.
Обозреватель отмечает, что произошло качественное изменение боевой слаженности не только внутри ВС РФ, но и между войсками России и ЛНР. А вот у ВСУ наблюдается совсем противоположная ситуация.
"У противника уже нет системной обороны, как раньше. Они проводят всякие хаотичные перемещения. Некоторые люди остаются в городах, думая, что, прикрываясь живым щитом, они могут продлить себе жизнь”, — подчеркнул Леонков.
По его словам, есть отдельные попытки прорыва ВСУшников, но все эти попытки провалены и завершились уничтожением боевиков.
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