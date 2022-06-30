Артиллерия ВС РФ нанесла удар по колонне с командным составом 10-й ОГШБр ВСУ

Артудары были нанесены по командирам 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, входящей в состав оперативного командования "Запад", при их попытке бегства из района Лисичанска. Сообщая сегодня об этом, издание "Военное обозрение" отмечает, что командование пыталось скрыться, бросив подчинённых солдат в зоне боевых действий.

Попытка прорыва из создающегося окружения была вычислена российской разведкой, после чего по командованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ были нанесены артиллерийские удары. Данных о количестве убитых пока не представлено.